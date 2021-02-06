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    Mardin polisi 112 kilogram eroin ele geçirdi

    Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda tırın soğutucu bölümüne gizlenen 112 kilogram eroine el konuldu.
    • İHA
    • 06.02.2021 - 10:06
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    Mardin polisi 112 kilogram eroin ele geçirdi

    Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon düzenledi.

    TIRDA 112 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu madde nakli yaptığı tespit edilen tırda yapılan aramalarda, sonradan özel olarak büyütülmüş soğutucu bölümüne gizlenmiş halde 112 kilogram eroin maddesi bulundu.

    3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mardin'de tırın soğutucu bölümüne gizlenmiş 112 kilogram eroin ele geçirildi

    Mardin polisi 112 kilogram eroin ele geçirdi #1

    Mardin polisi 112 kilogram eroin ele geçirdi #2

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