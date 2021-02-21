Euro
8.4638
0.36%
Dolar
6.9814
0.24%
Altın
400.02
0.55%
Borsa
1.56
0.9%
Bitcoin
401.508
3.75%
EXEN Coin
17.14
-1.94%
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    Mardin polisi 5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirdi

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viskiye el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.02.2021 - 09:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin polisi 5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirdi

    Mardin Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kızıltepe'de kaçak içkilerin gümrük mühürlü bir tırdan, mührü bozmadan başka bir tıra nakledilerek piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

    Harekete geçen ekipler düzenlenen operasyon sonucu, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viskiye el koydu.

    IRAK'A GÖNDERİLMESİ PLANLANDI

    Mersin gümrüğünde içkilerin yüklemesi yapılan tırın Irak'a gitmek için yola çıktığı, Kızıltepe ilçesinde başka bir tıra yükleme yapılmak istenerek Türkiye genelinde piyasaya sürüleceği öğrenildi.

    2 GÖZALTI

    Tıra ele konulurken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

    Mardin polisi 5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirdi #1

    Mardin polisi 5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirdi #2

    Mardin polisi 5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir