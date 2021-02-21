Mardin polisi 5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirdi

Mardin polisi 5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirdi

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viskiye el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kızıltepe'de kaçak içkilerin gümrük mühürlü bir tırdan, mührü bozmadan başka bir tıra nakledilerek piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Harekete geçen ekipler düzenlenen operasyon sonucu, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viskiye el koydu.

IRAK'A GÖNDERİLMESİ PLANLANDI

Mersin gümrüğünde içkilerin yüklemesi yapılan tırın Irak'a gitmek için yola çıktığı, Kızıltepe ilçesinde başka bir tıra yükleme yapılmak istenerek Türkiye genelinde piyasaya sürüleceği öğrenildi.

2 GÖZALTI

Tıra ele konulurken, 2 kişi ise gözaltına alındı.