Mardin'de 10 bin dönüm ekili arazi yandı Kengerli, Bozhöyük ve Işıkören mahallelerinde dün akşam saatlerinde çıkan anız yangını, buğday ekili arazilere sıçradı

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DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Kengerli, Bozhöyük ve Işıkören mahallelerinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenlerle anız yangını çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken; ev, buğday tarlaları ve ahırlara sıçradı.

İhbar üzerine hızla yangın bölgelerine itfaiye ve TOMA’lar sevk edildi.

10 bin dönümlük alan zarar gördü

Kontrol altına alınarak söndürülen yangınlarda yaklaşık 10 bin dönüm ekili buğday yandı. Yangında ayrıca bazı ev, ahırlar ve 1 römork zarar gördü, 75 koyun yaralandı. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)