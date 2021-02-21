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    Mardin'de 12 PKK/KCK şüphelisi yakalandı

    Jandarmanın yürüttüğü operasyon neticesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.02.2021 - 17:44
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    Mardin'de 12 PKK/KCK şüphelisi yakalandı

    Jandarma Genel Komutanlığı, Mardin'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

    Jandarma, yapılan operasyon sonucunda 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

    YARDIM VE YATAKLIK YAPANLAR DA ALINDI

    Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca yapılan operasyonda 'PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık yapmak' suçlarını işledikleri şüphesiyle 12 şahıs yakalanmıştır." denildi.

    Mardin de 12 PKK/KCK şüphelisi yakalandı #1

    Mardin de 12 PKK/KCK şüphelisi yakalandı #2

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