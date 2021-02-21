Mardin'de 12 PKK/KCK şüphelisi yakalandı

Jandarmanın yürüttüğü operasyon neticesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Mardin'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Jandarma, yapılan operasyon sonucunda 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

YARDIM VE YATAKLIK YAPANLAR DA ALINDI

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca yapılan operasyonda 'PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık yapmak' suçlarını işledikleri şüphesiyle 12 şahıs yakalanmıştır." denildi.





