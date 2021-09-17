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    Mardin'de 17 yıldır aranan cinayet zanlısı, JASAT tarafından yakalandı

    Mardin’de adam öldürme suçundan 17 yıldır aranan şahıs jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 21:00
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    Mardin'de 17 yıldır aranan cinayet zanlısı, JASAT tarafından yakalandı

    Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu ’adam öldürme’ suçundan 2004 yılından bu yana firari olarak aranan R.Ç. isimli zanlının Mardin’in Artuklu ilçesi Nur Mahallesindeki ikametine geleceği bilgisine ulaşıldı.

    ZANLININ EVİNE OPERASYON YAPILDI

    Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince takibe alınan zanlının tüm hareketleri takip edilerek evine operasyon düzenlendi.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Evde yakalanan zanlının gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildiği, çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

    Mardin de 17 yıldır aranan cinayet zanlısı, JASAT tarafından yakalandı #1

    Mardin de 17 yıldır aranan cinayet zanlısı, JASAT tarafından yakalandı #2

    Mardin de 17 yıldır aranan cinayet zanlısı, JASAT tarafından yakalandı #3

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