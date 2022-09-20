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    Mardin’de 2 çocuk annesi, eşi tarafından katledildi

    32 yaşındaki kadın, 2 çocuğunun gözü önünde eşi tarafından defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldü. Katil koca tutuklanırken, taziye evinde toplanan kadınlar cinayeti protesto etti.
    • 20.09.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 14:06
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    Mardin’de 2 çocuk annesi, eşi tarafından katledildi

    Mardin’in Dargeçit ilçesinde yaşayan Emin Öner (34), 16 Eylül günü eşi Pakistan Öner (32) ve 2 çocuğunu alarak, kardeşinin kullandığı sepetli motosikletle kırsal Karabayır Mahallesi’ne doğru yola çıktı.

    Emin Öner, yolda, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Pakistan Öner’i defalarca bıçaklayıp, boğazını kesti.

    Kadın öldü, koca tutuklandı

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibi Pakistan Öner’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Gözaltına alınan Emin Öner, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mardin’de 2 çocuk annesi, eşi tarafından katledildi #1

    5 kez uzaklaştırma aldırdı

    Pakistan Öner’in şikayeti üzerine çeşitli tarihlerde eşi Emin Öner için 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma' kararı verildiği belirtildi.

    Öner’in, eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığınma evine yerleştiği, ardından da annesinin evine geldiği belirtildi.

    Pakistan Öner’in, en son yine aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştığı ifade edildi.

    Mardin’de 2 çocuk annesi, eşi tarafından katledildi #2

    Kadınlar, cinayeti protesto etti

    Pakistan Öner için, Dargeçit ilçesinde taziye evi kuruldu.

    Taziye evi önünde bir araya gelen kadınlar, yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti.

    Pakistan Öner’in defnedildiği Seyit Hasan Mezarlığı’na gelen kadınlar, ellerinde Öner’in fotoğrafını taşıyarak, “Kadın, Yaşam, Özgürlük”, “Kadına vurulan eller kırılsın”, “Kadına kalkan eller kırılsın” ve “Katile idam” sloganları atarak, mezarın başında ağıtlar yaktı.

    Mardin’de 2 çocuk annesi, eşi tarafından katledildi VİDEO

    Mardin’de 2 çocuk annesi, eşi tarafından katledildi #3

    “Ablam çekti, başkaları çekmesin”

    Mezarlıkta açıklama yapan Pakistan Öner'in kız kardeşi Gülistan Akiba, “Adalet yerini bulsun, başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz bu. Ablam çekti başkaları çekmesin. Aşırı derecede ablama eziyet etti. Elinden geldiği her kötülüğü yapmaya çalıştı. Her defasında onu tehdit etti. Her defasında onu dövdü. Ablam bazen yaşadıklarının yarısını bile bize anlatamıyordu. Sürekli şiddet görüyordu. Kaç defa boşanmaya çalıştı. İkna ederek, boşanmayı iptal ediyordu.

    Mardin’de 2 çocuk annesi, eşi tarafından katledildi #4

    “Adalet, onun idamı”

    Ablam sırf çocukları için hep onun dediğini yapıyordu, hiç sesini çıkartmadı. Sürekli tehdit ediyordu. 'Dışarı çıkmayacaksın, bunu yapmayacaksın, bunu çekmeyeceksin, pencereyi açmayacaksın'. Kıskançlık vardı, yani hep böyle yapıyordu. Tek isteğimiz adalet. Adalet, onun idamı. Başka hiçbir şey istemiyoruz. İdam olsun, onu idam etsinler. Bir Pakistan öldü, ikinci Pakistan olmasın. Bir Pakistan yeter bize, ikinci Pakistan çıkmasın.” dedi.

    Mardin’de 2 çocuk annesi, eşi tarafından katledildi #5

    “Daha caydırıcı cezalar istiyoruz”

    DHA'ya konuşan Pakistan Öner'in erkek kardeşi Ahmet Demir de “Daimi hapis istiyoruz, yani bunun hapisten kesinlikle hiçbir şekilde çıkmaması gerekiyor. Böyle bir caninin insanlar arasında bulunması büyük bir risk teşkil ediyor. Bu tür insanlara örnek olacak, diğer bu tür durumda olan kadınlara el uzatacak, daha caydırıcı cezalar istiyoruz. Bugün bize oldu yarın ya sana ya ona ya onun kardeşine ya onun çocuğuna olacak. 5’ten fazla uzaklaştırma kararı verilmiş ve bu yine de yetmedi, iki defa kadın sığınma evine gitti.

    Mardin’de 2 çocuk annesi, eşi tarafından katledildi #6

    “Otopsi raporunda 44 bıçak darbesi diyorlar”

    Köyden kardeşini çağırıyor motosikletle. Üç tekerlekli motosikletle kardeşi geliyor ve bunlar beraber gidiyor. Yolda, tarif edilecek bir durum değil, yani muhtemelen motor kullanırken o esnada zaten bıçaklama olmuş. Otopsi raporunda 44 bıçak darbesi diyorlar. Bundan bahsettiklerinde insan bunu nasıl kaldıracak bilmiyorum. Boğazı kesilmiş, bütün vücudu bildiğin delik deşik edilmiş.” ifadelerini kullandı.


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