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- Mardin’de 2 öğretmen kazada can verdi
Mardin’de 2 öğretmen kazada can verdi
- İHA
- 13.06.2021 - 09:40
- Güncelleme : 13.06.2021 - 09:48
Mardin’in Nusaybin ilçe merkezi Mardin Yolu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın’a (28) yolda hızla ilerleyen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İKİSİ DE KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Yıldız ve Basın, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Talihsiz öğretmenler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yıldız ve Suzan’ın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Mardin’de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza anı VİDEO
KAZA ANI KAMERADA
Görüntülere göre, yaya şeridinden ilerleyen 2 öğretmenin önünden önce 2 motosikletli geçiyor. Bir süre bekleyen öğretmenlere daha sonra refüje yaklaşıyor ve bu sırada hızla ilerleyen hafif ticari araç onlara çarpıyor.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.