Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirilme anı UÇBEY İHA kamerasında

Sahada ilk kez kullanılan UÇBEY VTOL İHA kamerası, Artuklu'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anları kayıt altına aldı.

Ülke genelinde güvenlik güçleri teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

Mardin'de Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlükleri terör operasyonu düzenledi.

Ekipler, Artuklu kırsalında, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu tespit etti.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

UÇBEY, İLK KEZ BU OPERASYONDA KULLANILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen 'UÇBEY' isimli yerli ve milli VTOL İHA, bölgede ilk kez bu operasyon sırasında kullanıldı.

OPERASYON ANLARI KAMERADA

Kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı yapan UÇBEY sayesinde, anlık görüntüleri alan özel harekat unsurları, çatışmaya girdikleri teröristleri etkisiz hale getirdi. O anlar da UÇBEY'in kamerasına saniye saniye yansıdı.

YATAY UÇUŞ ÖZELLİĞİYLE HER ARAZİYE UYUMLU

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ve ilk defa sahada kullanılan UÇBEY'in, bulunduğu alandan dikey kalkış yaptığı, yatay uçuş yapma özelliği sayesinde her türlü arazide rahat hareket etme avantajı sağladığı öğrenildi.