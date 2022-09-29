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    Mardin'de 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede

    20 öğrenci, öğlen yedikleri yemek sonrası akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
    • 29.09.2022 - 19:21
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    Mardin'de 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede

    Mardin'in Derik ilçesindeki Kale ve Seydi Keskin ortaokullarında 20 öğrenci, aynı yemek firmasından getirilen öğlen yemeğini yedi.

    Öğrenciler, öğlen yemeğinde yedikleri; pirinç pilavı, haşlanmış patates ve baklavanın ardından akşam saatlerinde karın ağrısı, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

    Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken yedikleri yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderildi.

    "Tatları değişikti"

    Öğrencilerden Enes Eser, "Biz pilav, haşlanmış patates ve baklava yedik. Tatları değişikti. Biz sonra eve gittik. Evde karın ağrısı yaşadık daha sonra da başımız ağrıdı ve hastaneye geldik" dedi.

    Mardin de 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede #1

    "Karın ağrısından sonra başım ağrımaya başladı"

    DHA'nın haberine göre; bir diğer ortaokul öğrencisi Havvanur Tem ise şunları söyledi:

    "Haşlanmış patates, pilav ve baklava yedik. Ondan sonra eve gittik karın ağrısı başladı ve midem bulandı. Karın ağrısından sonra başım ağrımaya başladı. Hastaneye geldik ve bize serum taktılar. Yaklaşık biz 20 kişi buraya geldik."

    Mardin de 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede #2

    Mardin de 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede #3

    Mardin de 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede #4


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