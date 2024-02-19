Mardin'de 3 aracın karıştığı kaza: 2'si ağır 8 yaralı

DHA
Mardin'in Midyat ilçesi kırsal Yayvantepe Mahallesi yakınında cip, tanker ve yolcu minibüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardaki Münir İ., Halil B., Cemil S., M. Nuri B., Halise B., Sevda B., Yakup S. ve Yusuf S. yaralandı.
Ekipleri sevk edildi
İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İki kişinin hayati tehlikesi bulunuyor
Münir İ. ile Halil B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri yaşanan zincirleme kaza sonrası geniş çaplı soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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