Mardin'de 3 aracın karıştığı kazada tır alev aldı: O anlar kamerada

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 tır ve 1 cipin karıştığı bir kazada, tırlardan biri alev aldı.
- İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve kazada yaralanma olmadı.
- Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı ve inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tır, plakası öğrenilemeyen başka bir tır ve 47 ABS 099 plakalı cip, kavşak yakınında çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle tırlardan biri alev aldı.
KAZA ARAÇLARDA HASARA SEBEP OLDU
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
KAZA ANLARI KAMERADA
Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; hızla gelen tırlardan birinin kavşakta diğer tır ile cipe çarptığı, çarpışmanın ardından tırlardan birinin alev aldığı görüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.