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- Mardin'de 4 üvey kardeş ile babaları, arazi kavgasında yaralandı
Mardin'de 4 üvey kardeş ile babaları, arazi kavgasında yaralandı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 4 üvey kardeş ile babaları Mahmut Kılınç yaralandı. Yaralanan babanın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
- DHA
- 27.01.2021 - 18:01
- Güncelleme : 27.01.2021 - 18:05
Öğle saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçe merkezinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen üvey kardeşler arasında tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Baba Mahmut Kılınç ile 4 üvey kardeş, kavgada yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Kılınç'ın, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
POLİS ÖNLEM ALDI
Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak, kavgaya karışan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.