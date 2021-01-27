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    Mardin'de 4 üvey kardeş ile babaları, arazi kavgasında yaralandı

    Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 4 üvey kardeş ile babaları Mahmut Kılınç yaralandı. Yaralanan babanın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
    • DHA
    • 27.01.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 18:05
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    Mardin'de 4 üvey kardeş ile babaları, arazi kavgasında yaralandı

    Öğle saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçe merkezinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen üvey kardeşler arasında tartışma çıktı.

    Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Baba Mahmut Kılınç ile 4 üvey kardeş, kavgada yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Kılınç'ın, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

    POLİS ÖNLEM ALDI

    Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak, kavgaya karışan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

    Mardin de 4 üvey kardeş ile babaları, arazi kavgasında yaralandı #1

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