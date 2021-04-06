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- Mardin'de 5 iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
Mardin'de 5 iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
5 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs, polis ekiplerinin takibinin arıdından yakalanarak tutuklandı.
- DHA
- 06.04.2021 - 18:20
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, 30 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. İncelemede, iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 3 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.