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    Mardin'de 5 iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

    5 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs, polis ekiplerinin takibinin arıdından yakalanarak tutuklandı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 18:20
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    Mardin'de 5 iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

    Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Ekipler, 30 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. İncelemede, iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

    Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 3 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı.

    TUTUKLANDILAR

    Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Mardin de 5 iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı #1

    Mardin de 5 iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı #2

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