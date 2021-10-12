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Mardin’de, 5 yaşındaki Muhammed için kaymakamlık protez sipariş etti

Mardin’de, 5 yaşındaki Muhammed için kaymakamlık protez sipariş etti

Kızıltepe ilçesinde koltuk değnekleri ile yürürken görüntülenen 5 yaşındaki Muhammed için kaymakamlık tarafından protez sipariş edildi.