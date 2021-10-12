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    Mardin’de, 5 yaşındaki Muhammed için kaymakamlık protez sipariş etti

    Kızıltepe ilçesinde koltuk değnekleri ile yürürken görüntülenen 5 yaşındaki Muhammed için kaymakamlık tarafından protez sipariş edildi.
    • DHA
    • 12.10.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 11:09
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    Mardin’de, 5 yaşındaki Muhammed için kaymakamlık protez sipariş etti

    Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Suriye bir ailenin engelli olarak dünyaya gelen 3 yaşındaki oğlu Muhammed, koltuk değneği ile yürürken görüntülendi.

    Çekilen anlar, sosyal medyada paylaşınca birçok kullanıcının dikkatini çekti.

    AİLE ZİYARET EDİLDİ

    Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, görüntüleri izledikten sonra Muhammed’in ailesine ulaştı.

    Uzman ekip ile kaymakamlık görevlileri tarafından aileye ziyaret gerçekleştirildi.

    Mardin’de, 5 yaşındaki Muhammed için kaymakamlık protez sipariş etti VİDEO

    ÖLÇÜLERİ ALINDI

    Koltuk değnekleri ile yürüyen Muhammed’in, protez için ölçüleri alındı.

    Protez bacağı sipariş edilen Muhammed, rahatça yürümek için gün saymaya başladı.

    Mardin’de, 5 yaşındaki Muhammed için kaymakamlık protez sipariş etti #1

    Mardin’de, 5 yaşındaki Muhammed için kaymakamlık protez sipariş etti #2

    Mardin’de, 5 yaşındaki Muhammed için kaymakamlık protez sipariş etti #3

    Mardin’de, 5 yaşındaki Muhammed için kaymakamlık protez sipariş etti #4

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