Mardin'de 7. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

DHA
Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 4 yaşındaki Hazal Arya Homan (4), apartmanın 7. katındaki dairelerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Ekiplerin kontrolünde Hazal Arya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hazal Arya’nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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