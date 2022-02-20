Mardin'de 7 kişiyi yaralayan köpek kuduz çıktı: 1 mahalle karantinada

Derik İlçesinde 4’ü çocuk 7 kişiyi ısıran köpekte 4 gün sonra kuduz tespit edilirken, olayın yaşandığı Bahçelievler Mahallesi karantinaya alındı.

Mardin'in Derik İlçesinde okuldan dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Kübra, 45 yaşındaki Mülkiye Ölçer, 5 yaşındaki Abdullah Çakı, 10 yaşındaki Ali Osman Karabat, 11 yaşındaki Resul Yıldız, 14 yaşındaki Mehmet Yıldız ve 35 yaşındaki Ergül Esen vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILARA KUDUZ AŞISI YAPILDI

Mahallelinin müdahalesiyle köpek uzaklaştı, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırılan yaralılara, kuduz aşısı yapıldı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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SALDIRGAN KÖPEK KUDUZ ÇIKTI

Yakalanan köpeğin Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nda alınan numunesinin Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’nde yapılan tetkiklerinde kuduz olduğu tespit edildi.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Bunun üzerine İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile mahalleye 6 ay süre ile her türlü hayvan, hayvansal madde ve ürünlerin giriş ve çıkışı yasaklandı.



Komisyonda ayrıca, veteriner hekim izni olmadan hiçbir hayvanın kesilmeyeceği, mahallede kuduz hastalığı nedeniyle karantina uygulandığının çevre il ve ilçelere bildirilmesi, kuduz köpekle teması olan herkese koruyucu aşılarının yapılması, mahalle giriş ve çıkışlarına ‘kuduz risk bölgesi’ tabelası asılması ve belediyece sesli uyarılar yapılarak hayvanların serbest dolaşmasının yasak olduğunun bildirilmesi kararlaştırıldı.

"KORKUDAN OKULA GİDEMİYORUZ, KÖPEKLER TOPLANSIN"

Mahalle sakinlerinden Yusuf Tutmaz, köpeğin kuduz olduğunu bugün öğrendiklerini belirterek, "Ben liseye gidiyorum, köpeklerin korkusundan okula gidemiyorum. Tüm köpeklerin toplanmasını istiyoruz" dedi.