Mardin’de 8 yıldır aranan katil zanlısı mağarada yakalandı

2013 yılından beri kasten adam öldürme suçundan aranan firari zanlı, jandarma ekipleri tarafından saklandığı mağaradan kaçmaya çalışırken yakalandı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin’de jandarma ekipleri, 2013 yılından bari adam öldürme suçundan aranan zanlı Y.A.'nın, Midyat ilçesine bağlı Başyurt Mahallesi Kargılı mezrasında bir mağarada kendisine yaşam alanı oluşturduğunu öğrendi.

Firari Y.A., bulunduğu mağaradan kaçmaya çalışırken Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Zanlı ile birlikte 1 adet av tüfeği ve dürbün de ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.A.'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.