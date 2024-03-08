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Mardin'de adliye önünde silahlı kavga: 1'i polis 9 yaralı

Mardin'de adliye önünde silahlı kavga: 1'i polis 9 yaralı 2 yıl önce çıkan silahlı kavgaya ilişkin açılan davanın duruşması sonrası adliye önünde iki grup arasında yine kavga çıktı. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada grubu ayırmaya çalışan 1 polis ile 8 kişi yaralandı.