DHA
Mardin'in Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi üzerindeki adliye binası önünde, 2 yıl önce çıkan silahlı kavgaya ilişkin açılan davanın duruşmasından çıkan taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
1'i polis 9 kişi yaralandı
Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan polis memuru M. E. A. ile M.G., A.T., M.S., A.S., H.T., M.S., R.Ş. ve H.S. yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin çabasıyla kavga sonlandırıldı.
Yaralılardan birinin durumu ağır
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan H.S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldıHaber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış