DHA

Mardin'in Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi üzerindeki adliye binası önünde, 2 yıl önce çıkan silahlı kavgaya ilişkin açılan davanın duruşmasından çıkan taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

1'i polis 9 kişi yaralandı

Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan polis memuru M. E. A. ile M.G., A.T., M.S., A.S., H.T., M.S., R.Ş. ve H.S. yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çabasıyla kavga sonlandırıldı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan H.S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)