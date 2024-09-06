Mardin'de akraba iki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 10 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde, 31 Mart’ta yapılan 'Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüyüp tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
10 KİŞİ YARALANDI
F.Ç., U.Ç., S.Ç., A.Ç. M.Ç., H.Ç. ve N.Ç. silahla, N.Ç., M.Ç. ve A.Ç. de vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
KURTARILAMADI
Kavgada yaralanan 10 kişiden Fethullah Çakmak, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Çakmak’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
GÖZALTILAR VAR
Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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