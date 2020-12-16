Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i uzman çavuş 2 kişi yaralandı.

Mardin Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akraba olan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü.

İZNE GELEN UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

Mersin'de görevli olan ve izne gelen uzman çavuş M.A. ile akrabası M.A., kavgada vurularak, yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kavgaya karışan ve silah kullananların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.