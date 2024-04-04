Mardin'de alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı

DHA
Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil kontrolden çıkıp zikzaklar çizerek kaldırıma çıktı.
Kaldırımdaki İbrahim G.'ye (28) çarpan otomobil ardından park halindeki bir başka otomobile çarparak durabildi.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alkollü sürücü gözaltına lındı
Otomobilin çarptığı İbrahim G. ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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