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    Mardin'de ambulans bekleyen tır şoförü, önce otomobildekilerin durumunu sordu

    Kaza yapan hayvan yemi yüklü tırın sürücüsü, yerde ambulans beklediği sırada çarpıştığı araçtaki kişilerin sağlık durumunu öğrenmek istedi.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 15:40
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    Mardin'de ambulans bekleyen tır şoförü, önce otomobildekilerin durumunu sordu

    Öğle saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde uluslararası İpekyolu’nda otogar kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hayvan yemi yüklü tır, otomobile çarptıktan sonra devrildi.

    Kazada 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Bu sırada yerde yatan tır şoförünün üzerine, yağmurdan etkilenmemesi için vatandaşlar montlarını örttü.

    YARALILARIN DURUMU İYİ

    Çarptığı araçtakilerin durumunu soran tır şoförüne, yaralıların durumlarının iyi olduğu söylendi.

    Yaralılar, gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    ULAŞIMA AÇILDI

    Bu arada kaza nedeniyle kapanan yol, araçların vinçle bölgeden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

    Mardin de ambulans bekleyen tır şoförü, önce otomobildekilerin durumunu sordu #1

    Mardin de ambulans bekleyen tır şoförü, önce otomobildekilerin durumunu sordu #2

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    Mardin de ambulans bekleyen tır şoförü, önce otomobildekilerin durumunu sordu #4

    Mardin de ambulans bekleyen tır şoförü, önce otomobildekilerin durumunu sordu #5

    Mardin de ambulans bekleyen tır şoförü, önce otomobildekilerin durumunu sordu #6

    Mardin de ambulans bekleyen tır şoförü, önce otomobildekilerin durumunu sordu #7

    Mardin de ambulans bekleyen tır şoförü, önce otomobildekilerin durumunu sordu #8

    Mardin de ambulans bekleyen tır şoförü, önce otomobildekilerin durumunu sordu #9

    Mardin de ambulans bekleyen tır şoförü, önce otomobildekilerin durumunu sordu #10


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