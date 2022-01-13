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- Mardin'de ambulans bekleyen tır şoförü, önce otomobildekilerin durumunu sordu
Mardin'de ambulans bekleyen tır şoförü, önce otomobildekilerin durumunu sordu
Kaza yapan hayvan yemi yüklü tırın sürücüsü, yerde ambulans beklediği sırada çarpıştığı araçtaki kişilerin sağlık durumunu öğrenmek istedi.
- DHA
- 13.01.2022 - 15:32
- Güncelleme : 13.01.2022 - 15:40
Öğle saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde uluslararası İpekyolu’nda otogar kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hayvan yemi yüklü tır, otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Kazada 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bu sırada yerde yatan tır şoförünün üzerine, yağmurdan etkilenmemesi için vatandaşlar montlarını örttü.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Çarptığı araçtakilerin durumunu soran tır şoförüne, yaralıların durumlarının iyi olduğu söylendi.
Yaralılar, gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
ULAŞIMA AÇILDI
Bu arada kaza nedeniyle kapanan yol, araçların vinçle bölgeden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.