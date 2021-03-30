Mardin’de aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde, 9 yaşındaki Ensar Sayhar isimli çocuğa araç çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

9 yaşındaki Sayhar’ın cansız bedeninin Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.