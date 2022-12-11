Mardin'de aracın dükkana ve çalışanına çarptığı kaza

Mardin'de aracın dükkana ve çalışanına çarptığı kaza

Kızıltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce işletmenin çalışanına ardından da züccaciye dükkanına çarptı. Çalışan yaralanırken kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde, öğle saatlerinde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.

Araç; ardından önce F.Ü isimli çalışana, ardından da çalıştığı züccaci dükkanına çarptı.

O anlar kaydedildi

Otomobil, çarpmanın ardından geri giderken F.Ü. yere düştü. İş yerinde de maddi hasara neden olan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralının durumu iyi

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.Ü., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA'nın haberine göre; F.Ü.’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

























