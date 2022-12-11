Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.882
0.08%
BTXN Coin
5.02
0.40%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Mardin'de aracın dükkana ve çalışanına çarptığı kaza

    Kızıltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce işletmenin çalışanına ardından da züccaciye dükkanına çarptı. Çalışan yaralanırken kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 11.12.2022 - 16:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de aracın dükkana ve çalışanına çarptığı kaza

    Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde, öğle saatlerinde,  sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.

    Araç; ardından önce F.Ü isimli çalışana, ardından da çalıştığı züccaci dükkanına çarptı.

    O anlar kaydedildi

    Otomobil, çarpmanın ardından geri giderken F.Ü. yere düştü. İş yerinde de maddi hasara neden olan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Yaralının durumu iyi

    İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.Ü., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

    DHA'nın haberine göre; F.Ü.’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Mardin de aracın dükkana ve çalışanına çarptığı kaza #1

    Mardin de aracın dükkana ve çalışanına çarptığı kaza #2

    Mardin de aracın dükkana ve çalışanına çarptığı kaza #3

    Mardin de aracın dükkana ve çalışanına çarptığı kaza #4

    Mardin de aracın dükkana ve çalışanına çarptığı kaza #5

    Mardin de aracın dükkana ve çalışanına çarptığı kaza #6

    Mardin de aracın dükkana ve çalışanına çarptığı kaza #7


    Ukraynalılar Antalya'ya gelmek için savaşı dinlemedi
    Ekonomi

    Ukraynalılar Antalya'ya gelmek için savaşı dinlemedi

    20'nin üzerinde çürümüş hayvan ölüsü bulundu
    3. Sayfa

    20'nin üzerinde çürümüş hayvan ölüsü bulundu

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir