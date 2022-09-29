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    Mardin'de araçlarla yollarını kestikleri husumetlilerini darbettiler

    Günsel ailesinin içerisinde olduğu aracın yolunu 2 otomobille kesen husumetlileri, araçtan indirdikleri 3 kişiyi darbedip, içlerinden birini uzun namlulu tüfekle yaraladı.
    • 29.09.2022 - 19:10
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    Mardin'de araçlarla yollarını kestikleri husumetlilerini darbettiler

    Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi’nde husumetli oldukları ailenin bulunduğu otomobilin yolunu önden ve arkadan kesen şüpheliler, araçtan indirdikleri 3 kişiyi darbedip, birini uzun namlulu silahla yaraladı.

    Şüpheliler, olay sonrası kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Silahla vurulan ve hayati tehlikesi bulunan Ramazan Günsel (51), ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

    Mustafa Günsel (47) ile kardeşi Abdullah Günsel (25) ise Derik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

    "10 kişiydiler"

    Mustafa Günsel, Üçyol Jandarma Karakolu’na imza atmadan döndüklerinde, bir aracın önlerini kestiklerini, başka bir aracın da arkadan araçlarına çarptığını ifade ederek, "10 kişiydiler, bizi arabadan indirip, dövmeye başladılar, tüfekle Ramazan’ın ayağına sıkmışlar. Arabada 3 kişiydik." dedi.

    1 şüpheli gözaltında

    DHA'nın haberine göre; jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgisi olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

    Mardin de araçlarla yollarını kestikleri husumetlilerini darbettiler #1

    Mardin de araçlarla yollarını kestikleri husumetlilerini darbettiler #2

    Mardin de araçlarla yollarını kestikleri husumetlilerini darbettiler #3

    Mardin de araçlarla yollarını kestikleri husumetlilerini darbettiler #4


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