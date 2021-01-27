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    Mardin'de arazi anlaşmazlığı: Yengesi ile yeğenlerini vurdu

    Mardin’in Midyat ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeni ile yengesi ve 2 yeğenine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 27.01.2021 - 03:25
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    Mardin'de arazi anlaşmazlığı: Yengesi ile yeğenlerini vurdu

    Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi’nde, arazi anlaşmazlığı nedeni ile aralarında husumet bulunan Ş.A. (51), yengesi F.A. (59) ile yeğenleri E.A. (36) ve T.A.’ya (27) kurşun yağdırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

    Yaralılar, F.A., E.A. ve T.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralılardan E.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren Ş.A.’yı gözaltına aldı.

    Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı

    Mardin de arazi anlaşmazlığı: Yengesi ile yeğenlerini vurdu #1

    Mardin de arazi anlaşmazlığı: Yengesi ile yeğenlerini vurdu #2

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