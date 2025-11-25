Mardin'de aynı aileden 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Mardin'de gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede yaşayan Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.

YAŞAMLARINI YİTİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI"

3 kişilik ailenin, yaşadıkları dairede ölü bulunmasıyla ilgili konuşan Ali Beydüz, şunları söyledi:

Ben de esnafım. Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok.