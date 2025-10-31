Mardin'de babasının kullandığı tırın altında kalan çocuk can verdi

- Mardin'de 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, babasının geri manevra yaptığı tırın altında kalarak hayatını kaybetti.
- Sağlık ekipleri olay yerinde çocuğun öldüğünü tespit etti.
- Baba ifadesi için karakola götürüldü, inceleme sürüyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Eskin Mahallesi'nde evin bahçesinde oyun oynayan 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, babasının geri manevra yaptığı tırın altında kaldı.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Baba, ifade işlemleri için karakola götürürken olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.