Mardin’de bahçede kenevir yetiştirenler yakalandı

Jandarma ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda 2 şahsın bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı. Şüpheliler yapılan baskının ardından gözaltına alınırken, kenevire ve esrara el konuldu.

Mardin Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ortak istihbari çalışma yürüttü.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ziyaret Mahallesinde 2 şahsın, bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiğinin tespit edilmesi üzerine M.O. ve A.O. isimli şahısların evlerine ve bahçelerine operasyon düzenlendi.

NARKOTİK KÖPEĞİ İLE ARAMA

Uyuşturucu madde arama köpekleri Cesur ve Sabuh ile yapılan aramada 15 kök kenevir bitkisi, ayrı ayrı paketlenmiş 150 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Kenevir operasyonu sonucu M.O. ve A.O. isimli şahısların Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.