Mardin'de başıboş köpekler 3 kişiyi yaraladı

Sokakta yürüyen 1’i çocuk 3 kişi, köpeklerin saldırısıyla hastanelik oldu.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Ateşler Fırını mevkiinde sokak köpekleri dehşet saçtı.

Başıboş dolaşan köpekler Kübra Ö. (21), Mülkiye Ö. (45) ve Abdullah Ç.’ye (5) saldırdı.

YÜZLERİ PARÇALANDI

Saldırı sonucu 2 kişi yüzleri parçalanarak,1 kişi ise kollarından ısırılarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Mardin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.