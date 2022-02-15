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    Mardin'de başıboş köpekler 3 kişiyi yaraladı

    Sokakta yürüyen 1’i çocuk 3 kişi, köpeklerin saldırısıyla hastanelik oldu.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 16:47
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    Mardin'de başıboş köpekler 3 kişiyi yaraladı

    Mardin'in Derik ilçesine bağlı Ateşler Fırını mevkiinde sokak köpekleri dehşet saçtı.

    Başıboş dolaşan köpekler Kübra Ö. (21), Mülkiye Ö. (45) ve Abdullah Ç.’ye (5) saldırdı.

    YÜZLERİ PARÇALANDI

    Saldırı sonucu 2 kişi yüzleri parçalanarak,1 kişi ise kollarından ısırılarak yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Mardin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Mardin de başıboş köpekler 3 kişiyi yaraladı #1

    Mardin de başıboş köpekler 3 kişiyi yaraladı #2

    Mardin de başıboş köpekler 3 kişiyi yaraladı #3


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