Mardin'de beşik kertmesi yapılan çocuklara nişan töreni düzenlendi Doğduklarından sonra beşik kertmesi yapılan 8 ve 9 yaşındaki kuzenlere nişan yapıldı. Minik çocuklara yüzük takılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konuya dair inceleme başlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Mardin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu doğduktan sonra beşik kertmesi yapıldı. Çocuklara yüzük takıldı İki çocuk için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Nişan töreninde kız çocuğuna abiye, erkek çocuğuna ise damatlık giydirildi Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Aynı zamanda aile büyükleri, oturup el ele tutuşan çocukların başında alkış tuttu. İnceleme başlatıldı Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Sosyal medyada "çocuk nişanı" adı altında paylaşılan video için tepki üzerine tepki geldi. Beşik kertmesi ne demek? Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına göre, beşik kertmesi olayı şu cümlelerle ifade ediliyor; "Çocukların aile büyükleri tarafından daha beşikteyken nişanlanması geleneği; beşik kertme, beşik kertiği." Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)