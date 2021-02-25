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    Mardin'de beton mikseri yola devrildi

    Seyir esnasında başka bir araç tarafından sıkıştırılan beton mikseri, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi ile yola devrildi.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 18:03
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    Mardin'de beton mikseri yola devrildi

    Mardin’in Kızıltepe ilçesi Kocalar Mahallesi termik santralin bulunduğu bölgede beton mikseri başka bir araç tarafından sıkıştırıldı.

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç devrildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine durumu haber verdi. İtfaiye ekipleri de bölgeye geldi.

    Mardin de beton mikseri yola devrildi #1

    ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

    Sürücü ve yanında bulunan bir kişi daha devrilen aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile şahıslar sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

    Mardin de beton mikseri yola devrildi #2

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Mardin de beton mikseri yola devrildi #3

    Mardin de beton mikseri yola devrildi #4

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