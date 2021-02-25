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- Mardin'de beton mikseri yola devrildi
Mardin'de beton mikseri yola devrildi
Seyir esnasında başka bir araç tarafından sıkıştırılan beton mikseri, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi ile yola devrildi.
- İHA
- 25.02.2021 - 18:03
Mardin’in Kızıltepe ilçesi Kocalar Mahallesi termik santralin bulunduğu bölgede beton mikseri başka bir araç tarafından sıkıştırıldı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine durumu haber verdi. İtfaiye ekipleri de bölgeye geldi.
ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR
Sürücü ve yanında bulunan bir kişi daha devrilen aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile şahıslar sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.