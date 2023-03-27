Mardin'de bıçaklı kavga: 1 ölü Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA

Mardin'de akşam saatlerinde çıkan bıçaklı kavgada kan aktı..

Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi’nde 50 yaşındaki Halil Çınar ile ismi öğrenilemeyen husumetlisi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çınar, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Halil Çınar, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çınar’ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.