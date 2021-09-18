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    Mardin'de bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı

    Dışarda oynarken bulduğu bilekliği koluna takan çocuğun annesinin de çıkaramadığı kelepçe, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek alındı.
    • DHA
    • 18.09.2021 - 17:26
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    Mardin'de bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı

    Mardin',n Nusaybin'e bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde bir erkek çocuğu, çöpte bulduğu kelepçeyi bileğine taktı.

    Bileğinde kelepçe takılı olarak eve giden çocuğu gören ailesi ise şaşırdı.

    KELEPÇE KİLİTLENDİ

    Çocuğun bileğinden tüm uğraşlara rağmen kelepçeyi çıkaramayan aile, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiyesine giderek, yardım istedi.

    İTFAİYE KESEREK ALDI

    Burada arama- kurtarma ekipleri, elektrikli kesiciyle çocuğun bileğindeki kelepçeyi keserek çıkardı. Aile, çocuğun yara almamasına sevinerek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

    Mardin de bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı #1

    Mardin de bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı #2

    Mardin de bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı #3

    Mardin de bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı #4

    Mardin de bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı #5

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