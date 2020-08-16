Mardin'de bir çocuk damdan düşerken ayağına şiş saplandı

Artuklu ilçesinde bir çocuk damdan düşerek ayağına şiş saplandı. Acı çeken çocuğun ayağına saplanan şiş itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuk bilinmeyen bir nedenle damdan düştü.

Damdan düşme sonucu çocuğun ayağına demir şiş saplandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince ayağına şiş saplanan çocuk, çubuk kesilerek kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



