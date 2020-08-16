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    Mardin'de bir çocuk damdan düşerken ayağına şiş saplandı

    Artuklu ilçesinde bir çocuk damdan düşerek ayağına şiş saplandı. Acı çeken çocuğun ayağına saplanan şiş itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
    • İHA
    • 16.08.2020 - 04:55
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    Mardin'de bir çocuk damdan düşerken ayağına şiş saplandı

    Mardin'in Artuklu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuk bilinmeyen bir nedenle damdan düştü.

    Damdan düşme sonucu çocuğun ayağına demir şiş saplandı.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince ayağına şiş saplanan çocuk, çubuk kesilerek kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Mardin de bir çocuk damdan düşerken ayağına şiş saplandı #1

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