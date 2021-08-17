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    Mardin'de bir kadın, dükkanının yanında oturan dilenci kızı darbetti

    Mardin'de yaşayan ve yerli 'Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Karahan'ın, dükkanının yanına oturan dilenci kızı darbettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 17:46
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    Mardin'de bir kadın, dükkanının yanında oturan dilenci kızı darbetti

    Mardin'de yaşadığı bölgede yerli 'Marilyn Monroe' olarak tanınan Melek Karahan, sabun sattığı dükkanının önünde oturan dilenci kızı zorla iş yerine götürüp, kapıyı da kapatmaya çalıştı.

    DİLENCİ KIZI YERE ATARAK DARBETTİ

    Yoldan geçen ve duruma engel olan vatandaşlarla da kavga eden Karahan, dilenci kızı da kaldırıp yere atarak darbetti. Karahan’ın dilenci kızı darbettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

    Mardin'de bir kadın, dükkanının yanında oturan dilenci kızı darbetti VİDEO

    KÜÇÜK KIZA YARDIM ETMEYE ÇALIŞANLARA HAKARET ETTİ

    Karahan’ın, küçük kıza yardım etmeye çalışan vatandaşlara hakaret savurduğu öğrenildi.

    Mardin de bir kadın, dükkanının yanında oturan dilenci kızı darbetti #1

    Mardin de bir kadın, dükkanının yanında oturan dilenci kızı darbetti #2

    Mardin de bir kadın, dükkanının yanında oturan dilenci kızı darbetti #3

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