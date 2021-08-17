Mardin'de yaşayan ve yerli 'Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Karahan'ın, dükkanının yanına oturan dilenci kızı darbettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'de yaşadığı bölgede yerli 'Marilyn Monroe' olarak tanınan Melek Karahan, sabun sattığı dükkanının önünde oturan dilenci kızı zorla iş yerine götürüp, kapıyı da kapatmaya çalıştı.

DİLENCİ KIZI YERE ATARAK DARBETTİ

Yoldan geçen ve duruma engel olan vatandaşlarla da kavga eden Karahan, dilenci kızı da kaldırıp yere atarak darbetti. Karahan’ın dilenci kızı darbettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'de bir kadın, dükkanının yanında oturan dilenci kızı darbetti VİDEO

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KÜÇÜK KIZA YARDIM ETMEYE ÇALIŞANLARA HAKARET ETTİ

Karahan’ın, küçük kıza yardım etmeye çalışan vatandaşlara hakaret savurduğu öğrenildi.









