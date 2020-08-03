Dolar
6.9784
0.0157%
Euro
8.2213
0.1974%
Altın
1972.52
-0.1796%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
442.722
-0.158%
Bitcoin
78004.96
-1.1663%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu

    Kızıltepe ilçesinde yaşlı bir erkek şahıs evinde ölü olarak bulundu.
    • İHA
    • 03.08.2020 - 04:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu

    Mardin'in Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesinde bir apartmanın 3 katında Mehmet Raşit Kılıç’tan 2 gün haber alamayan ve evden koku geldiğini fark eden komşular durumu polise bildirdi.

    KILIÇ'IN CESEDİNİ EKİPLER BULDU

    Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Evin balkonundan içeri giren ekipler Kılıç’ın cesedini buldu.

    Kılıç’ın cesedi incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu #1

    Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu #2


    Görüş Bildir