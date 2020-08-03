Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu

Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu

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Kızıltepe ilçesinde yaşlı bir erkek şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Mardin'in Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesinde bir apartmanın 3 katında Mehmet Raşit Kılıç’tan 2 gün haber alamayan ve evden koku geldiğini fark eden komşular durumu polise bildirdi.

KILIÇ'IN CESEDİNİ EKİPLER BULDU

Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Evin balkonundan içeri giren ekipler Kılıç’ın cesedini buldu.

Kılıç’ın cesedi incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.







