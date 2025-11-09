Mardin'de bir kişi kavga ettiği şahsı otomobille ezdi

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı.
- Bir kişi, otomobille K.A.'ya çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu.
- Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli aranıyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Çağ Çağ Caddesi üzerinde saat 19.00 sularında henüz nedeni bilinmeyen sözlü tartışma, kısa sürede tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında gruptakilerden bir şüpheli, otomobilini alarak karşı gruptaki K.A.’ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan K.A., ağır yaralandı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Burada yapılan tedavinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle K.A., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis, otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, kavgaya karışan diğer kişileri gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.