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    Mardin'de bir kişi komşusunu pompalı tüfekle öldürdü

    Mardin Kızıltepe'de husumetli olduğu komşusu Derviş Kavak'ı tartıştıktan sonra evinden aldığı pompalı tüfekle öldüren F.K. gözaltına alındı.
    • 05.10.2022 - 00:44
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    Mardin'de bir kişi komşusunu pompalı tüfekle öldürdü

    Akşam saatlerinde Mardin'in Kızıltepei ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde yaşanan olayda, F.K. husumetli olduğu komşusu Derviş Kavak ile tartıştı.

    Tartışmanın ardından evinden aldığı pompalı tüfekle geri dönen F.K., Derviş Kavak'a ateş ederek yaraladı.

    Kavak yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, Kavak ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kavak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan F.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Mardin de bir kişi komşusunu pompalı tüfekle öldürdü #1


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