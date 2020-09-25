Yenişehir Mahallesi'nde bir kişi, pitbull cinsi köpeği zincirle lastiğe bağlayarak işkence etti.

Mardin'in Yenişehir Mahallesinde korkunç görüntüler ortaya çıktı.

B.Ö. isimli şahıs, ağızlığı bulunmayan pitbull cinsi köpeğin boynuna bağladığı zincirin diğer ucuna, araç lastiği bağlayarak hayvana eziyet etti.

Hayvan ilerlemekte güçlük çekerken zanlı, başka biri tarafından görüntülendiğini görünce, kendini savunmaya kalktı.

"KÖPEĞE SPOR YAPTIRIYORUM"

Görüntüyü çeken hayvansevere reklamını yaptığı suçlamasında bulunan şahıs daha sonra da "Bu hayvanın sporudur, köpeğe spor yaptırıyorum" dedi.

Tüm bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mardin'de bir kişi köpeği zincirle lastiğe bağladı VİDEO



