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    Mardin'de bir sağlık çalışanı, girdiği derede boğuldu

    Mardin'in Nusaybin ilçesi Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Abdullah Alpaslan (25), serinlemek için girdiği derede yaşamını yitirdi.
    • 30.08.2022 - 19:05
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 19:05
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    Mardin'de bir sağlık çalışanı, girdiği derede boğuldu

    Nusaybin Devlet Hastanesi röntgen personeli olan Abdullah Alpaslan, arkadaşlarıyla birlikte Midyat ilçesine bağlı Beyazsu'ya gitti.

    Serinlemek için burada dereye giren Alpaslan bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Alpaslan’a ilk müdahaleyi yine arkadaşları yaptı.

    Hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen Alpaslan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    DHA'nın haberine göre, Alpaslan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

    Mardin de bir sağlık çalışanı, girdiği derede boğuldu #1

    Mardin de bir sağlık çalışanı, girdiği derede boğuldu #2


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