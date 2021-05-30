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Mardin'de buğday tarlasında yangın
Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım sonucu onlarca dönümlük buğday tarlası küle döndü.
- İHA
- 30.05.2021 - 17:56
- Güncelleme : 30.05.2021 - 17:59
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Hocaköy'de, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım buğday tarlasının alev almasına neden oldu.
Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Buğday tarlası küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'de buğday tarlasında yangın VİDEO