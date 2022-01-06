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- Mardin'de cezaevine izni bitince dönmeyen firari, saldırıda can verdi
Mardin'de cezaevine izni bitince dönmeyen firari, saldırıda can verdi
Samsun'daki cezaevinden izinli ayrılan yabancı uyruklu hükümlü, cezaevine geri dönmedi. Mardin'e giden firari, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
- AA
- 06.01.2022 - 12:15
- Güncelleme : 06.01.2022 - 12:39
Samsun'da cezaevinden 20-30 Aralık 2021 tarihlerinde izne çıkan Suriye uyruklu hükümlü Mehmet Hasan (29), Mardin'in Nusaybin ilçesine geldi.
İZNİ BİTMESİNE RAĞMEN DÖNMEDİ, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
İzninin bitmiş olmasına rağmen cezaevine dönmeyen firari, dün akşam saatlerinde Selahattin Eyyübi Mahallesi üzerinde silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda ağır yaralanan Hasan, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması çalışmalar sürüyor