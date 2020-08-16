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    Mardin'de cinnet getirip, evini taradı: 1 ağır yaralı

    Eşini ağır yaralayan zanlıyı arama çalışmaları sürerken, polisin soruşturması da devam ediyor.
    • İHA
    • 16.08.2020 - 12:57
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    Mardin'de cinnet getirip, evini taradı: 1 ağır yaralı

    Mardin'in Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta cinnet getiren Salih P., evini taradı.

    Bu sırada evde bulunan eşi S.P., kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

    EŞİ AĞIR YARALANDI

    İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, yakınları tarafından özel araçla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    S.P., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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