Mardin’de cinsel istismar davasında ‘neden bağırmadın’ sorusu tepki çekti

İsviçre’den Mardin’e tatil için gelen 17 yaşındaki Z.Ç.'nin, amcası Osman Ç.'nin cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla açılan dava duruşmasında Z.Ç.’ye, “Neden bağırmadın” diye soruldu.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, geçen sene İsviçre’den tatile gelen 17 yaşındaki Z.Ç'nin, amcası Osman Ç. (27) tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi.

2 gün boyunca cinsel istismara uğradığını ablasına anlatan Z.Ç., polise giderek şikayetçi oldu.

Osman Ç., gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

SPERM VE KAN ÖRNEKLERİ ÇIKTI

2 ay sonra gelen Adli Tıp raporunda, Osman Ç.’nin odasında sperm örnekleri, mendilde ise Z.Ç.’ye ait kan örneklerinin bulunduğu açıklandı.

Osman Ç., Eylül 2020’de yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

DAVUL ZURNAYLA KARŞILANDI

Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Osman Ç. hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan dava açıldı.

Yaklaşık 4 ay tutuklu kalan Osman Ç., davanın 13 Ocak 2021 tarihinde görülen ilk duruşmasında, savcının mağdur lehine mütalaa vermesine rağmen serbest bırakıldı.

Osman Ç, cezaevi kapısında davullu zurnalı kutlamayla karşılandı. Bu karşılama, kamuoyundan büyük tepki topladı.

“NEDEN BAĞIRMADIN, NEDEN SES ÇIKARMADIN”

Osman Ç.’nin yargılanmasına bugün devam edildi. İsviçre’den gelen Z.Ç. duruşmaya katılırken, Osman Ç. katılmadı.

Duruşmayı Şahmaran Kadın Platformu, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi de takip etti.

Sanık avukatının duruşmanın izleyiciye kapalı yapılması talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

Z.Ç., Fransızca tercümanı aracılığıyla yaşadıklarını anlatarak sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanının, "Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?" sorusuna Z.Ç., olay sırasında şoka girdiğini söyledi.

TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma, avukat savunmaları ile devam etti.

Z.Ç.'nin avukatları yeni raporlar sunarak, sanığın öncelikle tutuklanmasını, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol altına alınmasını ve cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA 27 EKİM’E ERTELENDİ

Sanık avukatı dosyada somut hiçbir delil olmadığını, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, savcıdan mütalaasını sunması istedi.

Savcı, mütalaa için süre talebinde bulundu. Mahkeme, ara kararını açıklamak için duruşmaya kısa bir ara verdi.

Aranın ardından karanını açıklayan mahkeme, Z.Ç.’nin avukatlarının taleplerinin reddine karar vererek duruşmayı 27 Ekim’e erteledi.

Mardin’de cinsel istismar davasında ‘neden bağırmadın’ sorusu tepki çekti VİDEO



“NEDEN SES ÇIKARMADIN” SORUSUNA TEPKİ

Z.Ç. için duruşmaya katılan 5 avukat adına Dilan Koç, adliye önündeki basın açıklamasında, mahkeme başkanı tarafından sorulan sorulara tepki gösteri.

Koç, açıklamasında şunları söyledi:

“Kamuoyunda geniş yankı bulan mağdurun Z.Ç., sanığın da O.Ç. olduğu yargılamanın bugün 2’nci duruşma görüldü. Yine duruşma 27 Ekim'e ertelendi. Bizim tutuklama taleplerimiz, sanığa adli kontrol uygulanması taleplerimiz reddedildi. Burada belirtmek istediğimiz husus şudur ki, maalesef 21’inci yüzyılda ve bu ülkede hala bir mağdura, 'Neden bağırmadın, bu olay gerçekleştiğinde neden ses çıkartmadın?' şeklinde müvekkilimize, mağdur müvekkilimize bu şekilde sorular yönetildi.

“MÜVEKKİLİMİZ SANIKMIŞ GİBİ SORULAR YÖNELTİLDİ”

'Neden bedeninde değişiklikler olmadı?' şeklinde, sanki müvekkilimiz sanıkmış gibi kendisine sorular yöneltildi. Ve bunun cevapları alınmaya çalışıldı. Biz bu yargılamalarda artık mağdurun suçlanmamasını, mağdurun kendisi yapmış gibi veya bir iftira atmış gibi gösterilmesini artık kabullenemiyoruz. Ve yargılanma makamlarından da talebimiz, mağdurun hayatına kolay etki edecek olan kararları vermemeleri.

“BU KADAR KOLAY TEDBİRLERİN UYGULANMAMASINI KABULLENEMİYORUZ”

Eğer bugün tutuklanma verilmeyecekse en azından sanık elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşmasın en azından haftada bir kere imza uygulanmasını talep ettik. Bu talepte bulunduk. Ancak bu talebimiz dahi reddedildi. Bu kadar önemli bir olayda bir insanın hayatının mahvedildiği, bir insanın hayatının yok edildiği bir olayda, sanığın tek hükümlü olduğu şey yurt dışına çıkmamak. Bu kadar kolay tedbirlerin uygulanmamasını biz artık kabullenemiyoruz."