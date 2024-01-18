Mardin'de cip ile çarpışan motosikletli yaşamını yitirdi

İHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Artuklu kara yolu İlçe Jandarma Komutanlığı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen cip, Bilal Önder (22) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada çarpışma şiddetiyle motosikletiyle birlikte yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Ağır yaralanan Önder, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış