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    Mardin'de cip, yolculara çarptı : 1 ölü

    Nusaybin ilçesinde yabancı plakalı cip, park halindeki otobüs yolcularına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 16:15
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    Mardin'de cip, yolculara çarptı : 1 ölü

    Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerinde sürücüsü bilinmeyen yabancı plakalı cip, park halinde duran yolcu otobüsüne binmek isteyen kişilere çarptı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kazada otobüs personeli Erdal Elbaner ile 3 yolcu yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    OTOBÜS PERSONELİ KURTARILAMADI

    İlk müdahalenin ardından yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Elbaner sağlık çalışanlarının müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Diğer 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

    Mardin de cip, yolculara çarptı : 1 ölü #1

    Mardin de cip, yolculara çarptı : 1 ölü #2

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