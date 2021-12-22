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- Mardin'de cip, yolculara çarptı : 1 ölü
Mardin'de cip, yolculara çarptı : 1 ölü
Nusaybin ilçesinde yabancı plakalı cip, park halindeki otobüs yolcularına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
- DHA
- 22.12.2021 - 16:15
Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerinde sürücüsü bilinmeyen yabancı plakalı cip, park halinde duran yolcu otobüsüne binmek isteyen kişilere çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada otobüs personeli Erdal Elbaner ile 3 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OTOBÜS PERSONELİ KURTARILAMADI
İlk müdahalenin ardından yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elbaner sağlık çalışanlarının müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.