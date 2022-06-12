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- Mardin'de çıplak sokağa çıkan şahıs kamerada
Mardin'de çıplak sokağa çıkan şahıs kamerada
Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından önce darbedildi, daha sonra polise taslim edildi.
- 12.06.2022 - 18:19
- Güncelleme : 12.06.2022 - 18:31
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Eski Hastane Caddesi'nde A.Ö. isimli şahıs sokağa çıplak çıktı.
İddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin sağlık raporu bulunan ve yine iddiaya göre avukat olan A.Ö., çıplak gezerken vatandaşlar tarafından görüldü.
Önce darbedildi sonda polise teslim edildi
Bazıları telefonla kamera kaydı alırken bir vatandaş A.Ö.'yü darbetti.
Etrafı sarılan A.Ö.'nün, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Mardin'de çıplak sokağa çıkan şahıs kamerada VİDEO