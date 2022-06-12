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Mardin'de çıplak sokağa çıkan şahıs kamerada

Mardin'de çıplak sokağa çıkan şahıs kamerada

Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından önce darbedildi, daha sonra polise taslim edildi.