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    Mardin'de çocuk oyun parkını ateşe verdiler

    Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilen çocuk parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • 13.04.2022 - 10:27
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    Mardin'de çocuk oyun parkını ateşe verdiler

    Mardin'in Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi TOKİ konutları 8.Etap bölgesinde bulunan bir çocuk oyun parkı ateşe verildi.

    İHA'nın haberine göre; Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çocuk oyun parkının yakıldığını gören vatandaşlar, 112 komuta merkezini aradı.

    Yangın söndürüldü

    İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekipleri alevlere köpüklü suyla müdahale ederek oyun parkı tamamen yanmadan söndürüldü.

    Yangında oyun parkı zeminindeki lastik döşemesinin bir kısmı yanarak zarar gördü.

    Soruşturma başlatıldı

    Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Polis ekipleri soruşturma başlattı.

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