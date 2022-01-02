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    Mardin’de çöken kaçak inşaatın sahibi tutuklandı

    Enkaz altında kalan bir işçinin öldüğü inşaatın kaçak olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan inşaat sahibinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
    • DHA
    • 02.01.2022 - 13:14
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    Mardin’de çöken kaçak inşaatın sahibi tutuklandı

    26 Aralık'ta Mardin’in Artuklu ilçesi Kötek Mahallesi'ndeki 5 işçinin çalıştığı inşaatta, beton dökümü sırasında çökme yaşandı.

    Enkaz altında kalan 2 işçiden 1'i kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulmayı başardı.

    Diğer işçilerin haber vermesiyle, olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İNŞAAT KAÇAK ÇIKTI

    Ekiplerin çalışması ile enkaz altındaki Saim Toparlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

    Toparlı'nın cesedi, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemede inşaatın kaçak olduğu tespit edildi.

    Mardin’de çöken kaçak inşaatın sahibi tutuklandı #1

    TUTUKLANDI

    İnşaatın sahibi Mehmet A. gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Mardin’de çöken kaçak inşaatın sahibi tutuklandı #2

    Mardin’de çöken kaçak inşaatın sahibi tutuklandı #3

    Mardin’de çöken kaçak inşaatın sahibi tutuklandı #4


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